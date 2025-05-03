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Стало известно, какие улицы перекроют в Москве в выходные

Ограничения движения связаны с подготовкой к Параду Победы.
Виктория Бокий 2025-05-03 02:02:51
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Москве в нескольких округах временно изменится движение транспорта в предстоящие выходные. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Таким образом, в субботу 3 мая с 22:30 будут перекрыт ряд улиц. Проезд будет закрыт по улицам Серафимовича, Большая Полянка, Новый Арбат, Воздвиженке, Моховой, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Тримфальной, Садовой-Каретной, 1-й и 2-й Брестским.

Также движение будет временно запрещено на Новинском бульваре, Боровицкой площади, Большом и Малом Каменных мостах. На местах перекрытий будет запрещена и парковка до 03:00 воскресенья.

Помимо этого, в субботу с 16:30 до 19:00 будет закрыто движение в Проектируемом проезде №3502 и Шоссейном проезде, по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской. Нельзя будет проехать и по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, Таганской площади, Новинскому бульвару, а по Садовому кольцу – от Большой Спасской до Самотечной эстакады. Ограничения затронут Маяковского тоннеля и Оружейного переулка.

В связи с подготовкой к Параду Победы временно изменится схема движения в районе Таганской площади. С 16:30 субботы до 3:00 воскресенья будет организовано двустороннее движение на участках Таганской улицы от Рогожского Вала до Товарищеского переулка, в переулке Маяковского и Марксистском переулке, а также на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.

3 мая с 17:30 и до окончания мероприятия перекроют движение на Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улицах. Изменения коснутся улиц: Охотный Ряд, Балчуг, Большую Никитскую, Болотную, Садовническую, Солянку и Петровку. Нельзя будет проехать и по центральным набережным: Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической и Кадашевской. Временно будет запрещено движение по Новой и Старой площадям, Китайгородскому проезду, Лубочному переулку, Большому и Малому Москворецкому и Чугунному мостам.

Еще в субботу в ЦАО и ЮВАО закроют некоторые подземные пешеходные переходы на Волгоградском проспекте, Садовом кольце, Тверской улице с 17:30 и до окончания репетиции. В этот же день с 22:00 и до конца мероприятия на Садовом кольце от станции метро «Маяковская» до Нового Арбата тоже пешеходные переходы будут закрыты.

Жителям столицы рекомендуют заранее продумать свой маршрут по городу в выходные.

#Москва #в стране и мире #транспорт #дорога #Репетиция Парада Победы #временные ограничения
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