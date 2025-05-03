Сапер-писатель рассказал, как потерял друга во время штурма Авдеевки

Дмитрий Филиппов – писатель и сапер-доброволец, который находится в зоне специальной военной операции с самого ее начала. Свою большую страсть – поэзию – он не забросил, писать приходилось и на позициях, и в окопах, и в блиндаже. Об этом он рассказал в эфире программы «Мужики» на телеканале «Звезда».

«Однажды стихотворение пришло, а я нахожусь на "промке" (промышленной зоне – Прим.ред.), в самый разгар штурма Авдеевки. И я на пачке сигарет строчку записывал. В тот момент было важно успеть дописать, успеть все это переложить, где-то зафиксировать, чтобы это осталось», - вспоминает военнослужащий в разговоре с Эдгардом Запашным.

Филиппов поделился, что в моменты, когда его посещает муза, ему неважно, как и где фиксировать строки, будь то на телефоне, на клочке бумаги или на пачке сигарет. Главное – записать, чтобы эти мысли не пропали, говорит он.

Однако бывали моменты, когда было, мягко говоря, не до поэзии. Так случилось и в тот роковой день, когда сапер-писатель вместе с товарищем с позывным Калина работал в авдеевской промзоне. Им нужно было заминировать пути ротации противника. На обратном пути над бойцами начал работать дрон. Спастись мог только один, говорит Филиппов.

«Нам надо было дистанционно из гранатометов заминировать пути ротации противника. Мы это сделали и уже шли на откат, и на открытом пространстве нас поймал дрон-камикадзе, то есть спрятаться было негде. Там было 50/50 – либо я, либо Калина. Метров 30 мы, наверное, не добежали до ближайшего укрытия. Калина пропустил меня вперед, и камикадзе отработал четко по нему», - рассказывает он.

Сапер пытался донести товарища, но ситуация не оставила ему выбора – было слишком опасно, надо было срочно возвращаться. В итоге, говорит он, они с группой вернулись за Калиной этой же ночью и вытащили тело.

«Это очень больно. Это очень тяжело. Но Калина похоронен дома, на своей земле. Это как-то примиряет, если так можно выразиться, с действительностью», - добавил писатель.

До начала специальной военной операции Дмитрий Филиппов находился на государственной службе и был забронирован от частичной мобилизации. Однако чиновник не смог остаться равнодушным и добровольно отправился в зону СВО. По его словам, оставаться в стороне, когда твоя страна в тебе нуждается, недостойно.