МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Роскачество предупредило о штрафах за некоторые виды растений на даче

Дачникам может грозить наказание от штрафа в размере до 300 тысяч рублей до лишения свободы на два года.
Лиза Губина 2025-05-03 13:57:05
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press

За выращивание некоторых видов растений и грибов на садовом участке может последовать штраф или уголовная ответственность, напомнил дачникам директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

«Культивирование запрещенных культур в крупном размере карается штрафом в размере до 300 тысяч рублей, обязательными работами до 480 часов, в отдельных случаях — ограничением или даже лишением свободы на срок до двух лет», - сказал он изданию «Лента.ру».

Речь идет о банистериопсисе каапи, гармале, голубом лотосе, кокаиновом кусте, кате, ипомее трехцветной, шалфее предсказателей, розе гавайской, мимозе хостилис, а также о некоторых разновидностях мака. Также запрещена посадка грибов, которые содержат наркотический псилоцибин.

Серьезность наказания зависит от количества плодовых тел растений - в крупном размере, если их более 20, или особо крупном, - более 200, уточнил специалист. Однако в некоторых случаях хватит и двух единиц, например, при посадке кактуса, содержащего мескалин.

Напомним, ранее «Звезда» напоминала о новых штрафах с марта 2025 года за несоблюдение законодательства по уходу за своими дачными участками.

#Россия #роскачество #уголовное наказание #растения #выращивание растений
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Вьетнам. Оружие Победы
2
Северный десант
3
Высшая школа ПВО
4
Фрегаты 11356. Россия/Индия
5
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
6
Броневики СВО. Часть 1
7
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
8
Ми-8. Полет в Магадан
9
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
10
СВО. Батальон штурма и разграждения
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 