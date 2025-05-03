Роскачество предупредило о штрафах за некоторые виды растений на даче

За выращивание некоторых видов растений и грибов на садовом участке может последовать штраф или уголовная ответственность, напомнил дачникам директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

«Культивирование запрещенных культур в крупном размере карается штрафом в размере до 300 тысяч рублей, обязательными работами до 480 часов, в отдельных случаях — ограничением или даже лишением свободы на срок до двух лет», - сказал он изданию «Лента.ру».

Речь идет о банистериопсисе каапи, гармале, голубом лотосе, кокаиновом кусте, кате, ипомее трехцветной, шалфее предсказателей, розе гавайской, мимозе хостилис, а также о некоторых разновидностях мака. Также запрещена посадка грибов, которые содержат наркотический псилоцибин.

Серьезность наказания зависит от количества плодовых тел растений - в крупном размере, если их более 20, или особо крупном, - более 200, уточнил специалист. Однако в некоторых случаях хватит и двух единиц, например, при посадке кактуса, содержащего мескалин.

Напомним, ранее «Звезда» напоминала о новых штрафах с марта 2025 года за несоблюдение законодательства по уходу за своими дачными участками.