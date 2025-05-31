МЧС России наладило обмен информацией с соседними странами

Российские спасатели наладили оперативный обмен со своими коллегами из соседних стран для предупреждения трансграничных катастроф, а также для более эффективного совместного реагирования на них.

«Имеется необходимый технический потенциал и есть желание сотрудничать, развивать взаимодействие для повышения оперативности реагирования и минимизации ущерба от стихий», - сообщил РИА Новости в МЧС России.

За 35 лет существования МЧС российские специалисты накопили богатейший опыт в области ликвидации различных аварий и катастроф, в том числе трансграничного характера, и готовы делиться им с партнерами, добавили в министерстве.

В России при крупных ЧС координацией всех сил занимается Национальный центр управления в кризисных ситуациях.

В его задачи также входит оперативное информирование населения.