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МЧС России наладило обмен информацией с соседними странами

В МЧС отметили желание соседей сотрудничать, а также необходимый для совместной работы технический потенциал.
Ян Брацкий 2025-05-31 03:49:10
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские спасатели наладили оперативный обмен со своими коллегами из соседних стран для предупреждения трансграничных катастроф, а также для более эффективного совместного реагирования на них.

«Имеется необходимый технический потенциал и есть желание сотрудничать, развивать взаимодействие для повышения оперативности реагирования и минимизации ущерба от стихий», - сообщил РИА Новости в МЧС России.

За 35 лет существования МЧС российские специалисты накопили богатейший опыт в области ликвидации различных аварий и катастроф, в том числе трансграничного характера, и готовы делиться им с партнерами, добавили в министерстве.

В России при крупных ЧС координацией всех сил занимается Национальный центр управления в кризисных ситуациях.

В его задачи также входит оперативное информирование населения.

#авария #ЧП #МЧС России #обмен информацией
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