Дворец культуры, здание школы и административное строение пострадали в результате обстрела ВСУ населенного пункта Пантелеймоновка в Донецкой народной республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений киевского режима.

Сообщается, что боевики Зеленского открыли огонь из реактивной системы залпового огня в 05:00 в субботу.

«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: населенный пункт Пантелеймоновка: - МБУ "Дворец культуры имени Чернышевского" по улице Карла Маркса; - ГБОУ "Пантелеймоновская школа Ясиноватского муниципального округа" по улице Сердюкова, административное здание по улице Сердюкова», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Помимо этого, от огня боевиков пострадала детская площадка, расположенные неподалеку многоквартирные жилые дома посекло осколками.

На минувшей неделе ВСУ открыли огонь по Пантелеймоновке из РСЗО HIMARS. Тогда пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Повреждения получили четыре жилых дома, гараж и автомобили. Кроме реактивной системы залпового огня ВСУ использовали артиллерию и ударные дроны.