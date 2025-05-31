Сотрудники МЧС локализовали пожар на складе в Красногорске

Пожарные локализовали крупное возгорание на складе в подмосковном Красногорске на площади 4 000 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети в цеху, сообщили в прокуратуре Московской области.

Пожар начался около 7 часов вечера в субботу. Загорелся склад на предприятии по производству резиновой обуви, который расположен в Красногорске по адресу поселок Новый, строение 1.

Огонь охватил ангар, две хозяйственные постройки и открытую площадку с резиновой крошкой. Сгорел как минимум один автомобиль.

По предварительным данным, никто не пострадал. Точную причину возгорания установят после осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.