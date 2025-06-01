«Ланцет» уничтожил самоходку «Акация» на Южно-Донецком направлении

Расчет беспилотника «Ланцет» из состава группировки «Восток» успешно ликвидировал самоходную артиллерийскую установку ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры прилета барражирующего боеприпаса по бронемашине показало Минобороны России.

САУ 2С3 «Акация» нашли разведчики группировки. После этого бойцы провели доразведку. А потом было принято решение уничтожать цель.

По машине отработал барражирующий боеприпас «Ланцет». После точного прилета самоходка была уничтожена. Взорвался боекомплект, который находился внутри машины.

Операторы БПЛА группировки «Восток» эффективно уничтожают огневые средства противника, снижая его артиллерийскую поддержку на передовой.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.