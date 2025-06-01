Краснознаменному ордена Ушакова Северному флоту исполнилось 292 года

В России 1 июня отмечают 292 года со дня основания Северного флота России. Это оперативно-стратегическое объединение ВМФ, которое защищает национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана.

Сегодня флот успешно обеспечивает безопасность и выполняет задачи по нейтрализации угроз в своей зоне, отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов. Бойцы береговых войск флота решают задачи спецоперации на Украине в составе армейских объединений.

«Более 14 тысяч военнослужащих Северного флота отмечены государственными наградами, 20 воинов-североморцев удостоены звания Героя Российской Федерации и более 16 тысяч награждены медалями Министерства обороны», - подчеркнул Кабанцов.

Северный - один из самых мощных флотов ВМФ России. Он располагает уникальными кораблями океанской зоны, включая фрегаты с гиперзвуковыми «Цирконами» и высокоточными «Калибрами». «Адмирал флота Касатонов» сейчас выполняет задачи дальнего похода.

В мае завершил дальний поход фрегат «Адмирал Головко». Он участвовал в российско-египетском учении «Мост Дружбы-2025». А до этого фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Головко» впервые успешно применили гиперзвуковое оружие по групповой морской цели в Средиземном море.

Главная особенность Северного флота - наличие морских стратегических ядерных сил. На флоте служат стратегические ракетоносцы проекта 667 БДРМ и ракетные подводные крейсеры стратегического назначения четвертого поколения проекта «Борей-А».

У подводников Северного флота есть огромный опыт применения этих кораблей в Арктике и других районах Мирового океана. Они готовят экипажи и для других флотов.

Северный флот осваивает новейшие атомные подлодки. В мае атомный подводный крейсер «Архангельск» проекта «Ясень-М» успешно запустил «Калибр» по береговой цели.

Подводные лодки флота непрерывно выполняют боевое патрулирование и несут боевое дежурство в Мировом океане и подо льдами Арктики.

Освоение Арктики - приоритетная задача моряков Северного флота. Создана и совершенствуется современная военная инфраструктура на арктических островах. Она включает высокотехнологичные системы освещения обстановки, которые работают в воздухе, на воде и под водой. Корабли и суда флота регулярно посещают острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелага Земли Франца-Иосифа.

1 июня на Северном флоте пройдут митинги и подъем Военно-морского флага. На следующий день в Североморске на территории соединения надводных кораблей пройдет торжественное построение войск Североморского гарнизона, а также митинг с участием командования флота.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.