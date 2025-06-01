МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Краснознаменному ордена Ушакова Северному флоту исполнилось 292 года

Сегодня флот успешно обеспечивает безопасность и выполняет задачи по нейтрализации угроз в своей зоне.
2025-06-01 07:00:00
© Фото: Пресс-служба Северного флота © Видео: Пресс-служба Северного флота

В России 1 июня отмечают 292 года со дня основания Северного флота России. Это оперативно-стратегическое объединение ВМФ, которое защищает национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана.

Сегодня флот успешно обеспечивает безопасность и выполняет задачи по нейтрализации угроз в своей зоне, отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов. Бойцы береговых войск флота решают задачи спецоперации на Украине в составе армейских объединений.

«Более 14 тысяч военнослужащих Северного флота отмечены государственными наградами, 20 воинов-североморцев удостоены звания Героя Российской Федерации и более 16 тысяч награждены медалями Министерства обороны», - подчеркнул Кабанцов.

Северный - один из самых мощных флотов ВМФ России. Он располагает уникальными кораблями океанской зоны, включая фрегаты с гиперзвуковыми «Цирконами» и высокоточными «Калибрами». «Адмирал флота Касатонов» сейчас выполняет задачи дальнего похода.

В мае завершил дальний поход фрегат «Адмирал Головко». Он участвовал в российско-египетском учении «Мост Дружбы-2025». А до этого фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Головко» впервые успешно применили гиперзвуковое оружие по групповой морской цели в Средиземном море.

Главная особенность Северного флота - наличие морских стратегических ядерных сил. На флоте служат стратегические ракетоносцы проекта 667 БДРМ и ракетные подводные крейсеры стратегического назначения четвертого поколения проекта «Борей-А».

У подводников Северного флота есть огромный опыт применения этих кораблей в Арктике и других районах Мирового океана. Они готовят экипажи и для других флотов.

Северный флот осваивает новейшие атомные подлодки. В мае атомный подводный крейсер «Архангельск» проекта «Ясень-М» успешно запустил «Калибр» по береговой цели.

Подводные лодки флота непрерывно выполняют боевое патрулирование и несут боевое дежурство в Мировом океане и подо льдами Арктики.

Освоение Арктики - приоритетная задача моряков Северного флота. Создана и совершенствуется современная военная инфраструктура на арктических островах. Она включает высокотехнологичные системы освещения обстановки, которые работают в воздухе, на воде и под водой. Корабли и суда флота регулярно посещают острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелага Земли Франца-Иосифа.

1 июня на Северном флоте пройдут митинги и подъем Военно-морского флага. На следующий день в Североморске на территории соединения надводных кораблей пройдет торжественное построение войск Североморского гарнизона, а также митинг с участием командования флота.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВМФ России #Минобороны России #Северный флот #арктика #фрегат Адмирал Головко #фрегат адмирал горшков #Атомный подводный крейсер «Архангельск»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Патрон против дрона
2
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
3
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
4
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
5
Вьетнам. Оружие Победы
6
Северный десант
7
Высшая школа ПВО
8
Фрегаты 11356. Россия/Индия
9
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
10
Броневики СВО. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 