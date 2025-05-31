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Заблудившегося в Петербурге лося поймали и вернули в лес

В комитете просят жителей, заметивших диких животных в городской среде, сообщать об этом в мобильную экологическую дежурную службу.
Дарья Ситникова 2025-05-31 20:01:07
© Фото: Ronald Wittek, imageBROKER.com, Global Look Press

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе заметили лося. Его уже поймали и вернули в лес. Об этом сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

«Специалисты комитета вместе с сотрудниками МЧС оперативно отреагировали на сообщения от жителей Фрунзенского района о диком животном. Животное было поймано и успешно возвращено в свою естественную среду обитания», - указали в материале.

В комитете добавили, что в случае нахождения диких животных в городе, об этом нужно сообщать в мобильную экологическую дежурную службу.

#Санкт-Петербург #лось #фрунзенский район #комитет по природопользованию
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