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В ЦАТРА назвали победителей армейского фестиваля «Аванпост»

Победителей и лауреатов наградили в 34 номинациях.
Владимир Рубанов 2025-05-31 19:19:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Центральном академическом театре Российской армии состоялась церемония закрытия фестиваля армейской культуры и творчества «Аванпост». Он был посвящен 80-летию Победы.

В фестивале приняли участие более двух тысяч артистов из ведущих военных коллективов страны. В течение недели свои номера и целые программы представляли ансамбли песни и пляски, а также драмтеатры разных видов и родов войск.

Главная тема фестиваля - преемственность поколений победителей Великой Отечественной войны и героев специальной военной операции.

Победителей и лауреатов наградили в 34 номинациях. В числе обладателей гран-при - драмтеатр Черноморского флота, ансамбль «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения, а также коллектив «Квинтет ИзбА» Тихоокеанского флота.

#награды #артисты #цатра #лауреаты #Фестиваль армейской культуры и творчества «Аванпост»
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