Умерла заслуженная артистка России Татьяна Рудова

Актриса Московского Губернского театра, заслуженная артистка России Татьяна Рудова умерла в пятницу на 85-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра в своем Telegram-канале.

«В нашей театральной семье большая потеря - вчера на 85-м году ушла из жизни наша коллега, актриса Московского Губернского театра, заслуженная артистка России Татьяна Рудова», - указали в материале.

Рудова отдала сцене более 60 лет. С 1970 года она служила в Московском областном драматическом театре имени А.Н. Островского, после этого в Московском областном драматическом Камерном театре. С возникновения Московского Губернского театра вошла в его труппу, где служила до последнего дня.

Прощание с актрисой пройдет 3 июня на Большой сцене Московского Губернского театра.