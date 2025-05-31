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Умерла заслуженная артистка России Татьяна Рудова

Актриса отдала сцене более 60 лет.
Дарья Ситникова 2025-05-31 19:24:02
© Фото: Telegram/teatr_mgt

Актриса Московского Губернского театра, заслуженная артистка России Татьяна Рудова умерла в пятницу на 85-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра в своем Telegram-канале.

«В нашей театральной семье большая потеря - вчера на 85-м году ушла из жизни наша коллега, актриса Московского Губернского театра, заслуженная артистка России Татьяна Рудова», -  указали в материале.

Рудова отдала сцене более 60 лет. С 1970 года она служила в Московском областном драматическом театре имени А.Н. Островского, после этого в Московском областном драматическом Камерном театре. С возникновения Московского Губернского театра вошла в его труппу, где служила до последнего дня.

Прощание с актрисой пройдет 3 июня на Большой сцене Московского Губернского театра.

#театр #артистка #сцена #Московский Губернский театр #татьяна рудова
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