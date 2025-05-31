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Камера сняла гонку FPV-дрона за мотоциклистом ВСУ

Беспилотник на высокой скорости преследует мотоциклиста и в конце концов догоняет на въезде в укрытие.
2025-05-31 18:14:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны опубликовало кадры уничтожения мобильной группы ВСУ на мотоциклах. На записи видно, как беспилотник преследует цель, в то время как от него в кусты убегает украинский боевик.

После этого беспилотник на высокой скорости гонится за мотоциклистом и в конце концов догоняет на въезде в укрытие.

Группа ВСУ действовала в районе населенного пункта Иванополье, сообщили в военном ведомстве. Боевиков уничтожил расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВСУ #спецоперация #мотоциклисты #Рубикон #FPV-дроны #Иванополье
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