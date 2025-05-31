Захарова назвала позором выборы главы Федерации настольного тенниса

Выборы президента Международной федерации настольного тенниса - вопиющий случай, вошедший в историю спорта как яркий пример «позорной политизации». Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«На выборах в Дохе катарец получил 98 голосов, в то время как шведка Серлинг - 87. Казалось бы, можно праздновать победу… Но тут выяснилось, что еще 17 голосов Серлинг получила… онлайн»,- заявила она.

Среди кандидатов в Катере на выборах главы Международной федерации настольного тенниса была представительница Швеции Петра Серлинг. До этого она запрещала участвовать российским и белорусским спортсменам в соревнованиях, поддерживала нелегитимные санкции против России, то есть «занималась чем угодно, только не спортом».

Другим же кандидатом выступил катарец Халил аль-Моханнади - видный представитель мирового спортивного движения, президент Азиатского союза настольного тенниса. Также известно, что перед выборами он разработал программу глобального развития этого вида спорта.

По ее словам, «можно даже попытаться смириться с такой сомнительной процедурой дистанционного голосования», однако накануне выборов сама федерация признала всего 16 делегаций, которые и зарегистрировались для дистанционного голосования. Откуда взялся один голос - неизвестно.

Чуть позже федерация и вовсе сообщила, что удаленно суммарно проголосовал 21 выборщик. По словам Захаровой, это грубое нарушение процедуры, и этот вопиющий случай точно войдет в историю спорта как еще один пример «позорной политизации».

«Нынешний международный настольный теннис запомнится грязным голосованием и подгузником на голове уходящего главы МОК Томаса Баха через некоторое время после его встречи с "победившей" шведкой Серлинг», - подытожила представитель МИД РФ.

Со слов дипломата, шведка проиграла выборы, но «накрутила себе голоса неким электронными бюллетенями, лишь бы остаться в кресле президента».