Специалист объяснил, когда ягоды могут быть вредны для здоровья

Химическое средство, которое используется при обработке ягод, негативно сказывается на здоровье человека. Диетолог-эндокринолог Антон Поляков рассказал в материале aif.ru, чем может навредить клубника и черешня организму.

По словам специалиста, негативно повлиять на здоровье может не сам продукт, а то, чем его обрабатывают.

«Часто, скажем так, для обработки той же самой клубники и черешни используются химические вещества. В итоге количество токсических веществ в организме может быть весьма высоким», - отметил он.

Поляков добавил, что химические вещества могут спровоцировать расстройство желудочно-кишечного тракта, что вызывает состояние слабости, перепады настроений и ряд других моментов.

«Но первое, что страдает, это, конечно, желудочно-кишечный тракт», - подытожил специалист.

Диетолог Дарья Русакова ранее рассказала, что ранние фрукты и ягоды, появляющиеся в продаже до естественного сезона созревания, могут быть опасны. Это происходит из-за его способа выращивания.