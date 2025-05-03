Эксперт объяснил причины сильного подорожания картофеля

В России значительно выросла стоимость картофеля. По данным Росстата, к концу апреля средняя потребительская цена овоща достигла 85,4 рубля за килограмм, хотя в начале этого января она составляла 57,33 рубля, а год назад - 30,98. В беседе со «Звездой» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников заявил, что подорожание связано с рядом причин.

«Подражание есть. Это ежегодный сезонный фактор, связанный с рядом причин. Это затраты на хранения и другое. Надо понимать: подражание с уровнем чего? Фантастические цифры, которые обозначаются в СМИ и в Росстате - это подражание к уровню прошлого года, когда картофель был на уровне рекордного урожая и практически весь сезон до мая месяца торговался ниже себестоимости. То, что мы сегодня наблюдаем по данным Росстата, это объективно», - говорит собеседник.

Алексей Красильников отметил, что на цену влияет еще и присутствие импортного картофеля, прежде всего египетского.

«К сожалению, у нас ощущается еще определенный дефицит картофелехранилищ, которые позволяют хранить в нужном качестве продукцию от урожая до урожая», - добавил он.

По словам эксперта, снижение розничных и оптовых цен ожидается в первый месяц лета. Вероятно, ранний отечественный картофель в больших масштабах поступит на прилавки в уже в начале июня.