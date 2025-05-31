Посетитель музея в Китае повредил две фигуры Терракотовой армии

Мужчина при посещении выставочного зала в музее в Сиане перелез через ограждение и повредил две (из 8100) фигуры воинов Терракотовой армии из гробницы китайского императора Цинь Шихуанди, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщило управление общественной безопасности района Линьтун города Сианя, расположенного в центральной китайской провинции Шэньси.

Он перелез через ограждение и спрыгнул в яму, в результате чего старинные фигуры воинов пострадали.

30-летний мужчина по имени Сунь задержан, установлено, что у него есть проблемы с психикой. В настоящее время идет рассмотрение дела, уточняет РИА Новости.

Гробница Шихуанди является крупнейшим в мире мавзолеем, ее обнаружили в 1974 году, а в список Всемирного наследия ЮНЕСКО ее включили в 1987 году. Площадь музея составляет 35 квадратных километров. Именно при правлении Цинь Шихуанди в III веке до нашей эры была возведена знаменитая Великая Китайская стена.