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Telegraph: на встрече в Гааге по Украине царила мрачная атмосфера

Встреча европейских чиновников прошла в преддверии переговоров в Стамбуле. Они обсудили, как поддерживать Украину без участия США.
Ирина Егорова 2025-05-31 12:33:12
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press, Global Look Press

На прошедшей встрече западных представителей в Гааге по вопросу поддержки Украины царила мрачная атмосфера, пишет Telegraph. 

Чиновники призвали «переключить внимание» на долгосрочную поддержку обороны Украины без участия Соединенных Штатов. Тема необходимости продолжения помощи Киеву в условиях сокращения американских поставок была основной, заявил один европейских дипломатов.

Это связано с тем, что США не готовы поддержать план некоторых стран Европы по отправке военных на Украину, но и без Вашингтона инициатива Брюсселя бессмысленна, пишет издание.

«Пора реально смотреть на вещи и признать, что США никогда на поддержку не согласятся», - считает один западный чиновник.

Также Европа в очередной раз согласилась усилить экономическое давление на Россию.

Встреча в Гааге состоялась в преддверии второго раунда переговоров России и Украины, который должен пройти в Стамбуле 2 июня.

Ранее телерадиокомпания  WDR отмечало рассогласованность в позициях США и ЕС в вопросе обхода санкций против РФ. Евросоюз не намерен больше рассчитывать на поддержку США, поэтому свело к минимуму совместные контакты ЕС и США по этой теме. 

#в стране и мире #Украина #сша #евросоюз #гаага #поддержка
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