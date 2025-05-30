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ФСБ задержала шесть человек за поджоги по заданию спецслужб Украины

Им грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.
Ирина Егорова 2025-05-30 10:04:54
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали шестерых молодых людей (2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения), которые по заданию спецслужб Украины подожгли объекты транспортной инфраструктуры и декорации, установленные для празднования 9 Мая. Их поймали в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях.

Задержанные сообщили, что они были обмануты телефонными мошенниками, пояснили в ФСБ.

«Молодые люди перевели на"безопасные счета" денежные средства (от 100 тыс. до 1 млн рублей), после чего с ними связались "сотрудники правоохранительных органов и специальных служб", которые, под угрозой привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВС Украины, склонили к совершению поджогов», - говорится в сообщении.

Им грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ сообщала, что двое подростков в преддверии Дня Победы планировали поджечь одно из зданий Минобороны России в Вышнем Волочке Тверской области.

#ФСБ #Задержание #телефонные мошенники #поджог #Спецслужбы Украины
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