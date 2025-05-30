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Свыше ста пассажиров лайнера «Михаил Булгаков» заразились норовирусом

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре и уточнили, что после получения информации ведомство незамедлительно запустило комплекс противоэпидемических мероприятий.
Гоар Хачатурян 2025-05-30 09:36:19
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Свыше 100 пассажиров круизного лайнера «Михаил Булгаков» в период с 19 по 28 мая обратились за медицинской помощью из-за кишечной инфекции (норовируса). Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

После получения информации регулятор запустил комплекс мероприятий по дезинфекции пищеблока лайнера и по изолированию заболевших.

«На круизном лайнере "Михаил Булгаков", курсирующем по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Москва, за период с 19.05. 2025 по 28.05.2025 за медицинской помощью обратились более 100 человек», - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты не выявили тяжелых последствий от вируса. Тем не менее регулятором были обнаружены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров на теплоходе. В пресс-службе Роспотребнадзора подчеркнули, что к работе были допущены сотрудники с признаками кишечной инфекции, у части экипажа не было обнаружено личных медицинских книжек.

«При лабораторном обследовании членов экипажа выявлены бессимптомные носители норовируса, включая поваров, кухонных работников и бармена», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что ситуация находится под их контролем, а в адрес причастных выданы предписания о проведении дополнительных дезинфицирующих процедур.

#роспотребнадзор #заражение #медицинская помощь #кишечная инфекция #норовирус #теплоход «михаил булгаков»
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