ФБР задержало сотрудника Пентагона при передаче секретных документов

В США арестовали сотрудника Пентагона за попытку шпионажа - он хотел передать секретные документы иностранному лицу, сообщил американский Минюст. Мужчина работает специалистом по компьютерным технологиям в разведывательном управлении Министерства обороны США, ему 23 года.

Арестованный был пойман с поличным в подставной встрече якобы с представителем иностранного агентства, которому он должен был передать конфиденциальную информацию. Ведомство раскрыло детали операции ФБР, которая проводилась в парке в штате Виргиния 1 мая.

«Обвиняемый направился в указанное место и оставил там какой-то предмет. После его ухода ФБР изъяло предмет, который оказался флешкой с документами, каждый из которых содержал информацию, отмеченную грифом "Секретно" или "Совершенно секретно"», - говорится в заявлении Минюста.

При этом не уточняется, представителю какой страны сотрудник ФБР передал документы. Арестованный позже добавил, что был заинтересован в получении гражданства этой страны.

Виновные в шпионаже лица приговариваются к лишению свободы на длительный срок, в том числе и к пожизненному лишению свободы.