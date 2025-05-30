WSJ: хакеры взломали телефон главы аппарата Белого дома

Неизвестные хакеры взломали личный телефон главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и от ее лица созванивались с конгрессменами и руководителями крупных корпораций, сообщает газета Wall Street Journal.

Неладное заподозрили, когда мошенники начали задавать вопросы о президенте США Дональде Трампе и просить денег. В ФБР не считают, что за взломом стоят агенты иностранного государства.

Сейчас спецслужбы ведут поиск неизвестных злоумышленников и оценивают масштабы утечки личных данных главы аппарата Белого дома.

Источник издания также сообщил, что в прошлом году якобы иранские агенты взломали электронную почту Сьюзан Уайлс и получили доступ к досье нынешнего вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса.

Подобными проколами «грешили» и другие американские чиновники. Бывшему советнику президента США Майклу Уолтцу собственная неосмотрительность стоила работы. В качестве основной причины его отставки называют скандал с чатом, в котором высокопоставленные военные обсуждали удары по йеменским хуситам. Уолтц случайно добавил в беседу журналиста, который потом обнародовал информацию.