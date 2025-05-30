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Король Саудовской Аравии получил письмо от Путина

Накануне вопросы двустороннего сотрудничества Москвы и Эр-Рияда обсудили глава МИД Саудовской Аравии и посол РФ в королевстве.
Ян Брацкий 2025-05-30 04:19:18
© Фото: Kremlin Pool ZUMAPRESS.com Global Look Press

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил письмо от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает государственное информационное агентство SPA.

«Хранитель двух святынь король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил письменное послание от его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина, касающееся двусторонних отношений между обеими странами», - говорится в сообщении агентства.

Письмо королю передал замглавы МИД королевства Валид ибн Абдель Карим аль-Хурейджи, который накануне встречался с послом России в Саудовской Аравии Сергеем Козловым.

На встрече министр и дипломат обсудили двусторонние отношения между Москвой и Эр-Риядом, а также обстановку на Ближнем Востоке.

Отношения между двумя странами активно развиваются. Ранее Владимир Путин позвонил наследному принцу Мухаммеду Бин Сальману Аль Сауду.

Стороны затронули взаимодействие государств в формате ОПЕК+, а также вопросы урегулирования украинского конфликта. Наследный принц Саудовской Аравии выразил готовность содействовать нормализации ситуации. Владимир Путин поблагодарил принца за посредничество.

#Россия #Путин #Саудовская Аравия #король
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