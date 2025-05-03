ФСБ рассекретила документы об убийстве Англией тысяч советских пленных

Федеральная служба безопасности России рассекретила документы о том, что 3 мая 1945 года британские военные убили несколько тысяч советских военнопленных на Балтике. Самолеты Великобритании атаковали и потопили три германских судна, перевозивших узников нацистских концлагерей в Норвегию. В результате погибло от 7 до 12 тысяч человек.

Согласно документам, немецкие военные переправили советских военнопленных из концлагерей на побережье, где пересадили их на баржи. Затем баржи отбуксировали из Любекской бухты в Балтийское море и подвели к трем немецким пароходам.

Германское командование проинформировало миссии Красного Креста в Швеции и Швейцарии о предстоящем конвое. 2 мая они передали эту информацию британскому генералу Джорджу Робертсу, чьи войска наступали у Любека. По неизвестной причине Робертс не сообщил об этом руководству британских ВВС.

В 15:00 3 мая в районе погрузки заключенных на пароходы была замечена группа самолетов, насчитывающая 15-16 единиц, с опознавательными знаками Великобритании. Они начали бомбить пароходы с военнопленными.

Немцы подняли белый флаг, а военнопленные сняли свои белые нижние рубашки и размахивали ими в воздухе. Несмотря на это, английские летчики продолжали бомбить и обстреливать из пулеметов пароходы.

В числе атакованных судов были «Кап Аркона», «Тильбек» и «Дойчланд». На самый большой из них погрузили около 8 тысяч военнопленных. В результате бомбежки суда затонули, а большинство находившихся на них военнопленных погибли. Спаслось примерно 300 человек.

Показания об этом событии предоставил бывший узник концлагеря «Нойенгамм» Василий Саломаткин. 2 мая 1949 года он направил письмо в Управление уполномоченного Совета министров СССР с подробностями уничтожения кораблей с военнопленными. Его показания подтвердили еще 16 свидетелей.