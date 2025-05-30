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В Колумбии произошел теракт на нефтепроводе

В совершении теракта на нефтепроводе в Колумбии подозревают незаконные вооруженные группировки.
Ян Брацкий 2025-05-30 03:50:34
© Фото: Sebastian Marmolejo, Keystone Press Agency, Global Look Press

Теракт на нефтепроводе произошел в колумбийском департаменте Араука.

Специальные службы задействовали план экстренного реагирования для оперативной ликвидации последствий утечки топлива, пишет RT.

«Аварийная группа работает на месте, используя тяжелую технику, барьеры сдерживания и специализированное оборудование для сбора и очистки разлитой сырой нефти», - говорится в сообщении портала Infobae.

В совершении теракта подозреваются члены местных банд, орудующие в этом районе.

Компания-собственник трубопровода заявила, что подобные действия чреваты опасными последствиями для населения, экологии и экономики страны.

Местным жителям рекомендовали не приближаться к поврежденному трубопроводу и воздержаться от использования или употребления воды из местной реки, пока специалисты не проверят качество воды.

#Теракт #Колумбия #нефтепровод #ЧП #полиция
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