В Колумбии произошел теракт на нефтепроводе

Теракт на нефтепроводе произошел в колумбийском департаменте Араука.

Специальные службы задействовали план экстренного реагирования для оперативной ликвидации последствий утечки топлива, пишет RT.

«Аварийная группа работает на месте, используя тяжелую технику, барьеры сдерживания и специализированное оборудование для сбора и очистки разлитой сырой нефти», - говорится в сообщении портала Infobae.

В совершении теракта подозреваются члены местных банд, орудующие в этом районе.

Компания-собственник трубопровода заявила, что подобные действия чреваты опасными последствиями для населения, экологии и экономики страны.

Местным жителям рекомендовали не приближаться к поврежденному трубопроводу и воздержаться от использования или употребления воды из местной реки, пока специалисты не проверят качество воды.