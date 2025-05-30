В Колумбии произошел теракт на нефтепроводе

Теракт на нефтепроводе произошел в колумбийском департаменте Араука.
Специальные службы задействовали план экстренного реагирования для оперативной ликвидации последствий утечки топлива, пишет RT.
«Аварийная группа работает на месте, используя тяжелую технику, барьеры сдерживания и специализированное оборудование для сбора и очистки разлитой сырой нефти», - говорится в сообщении портала Infobae.
В совершении теракта подозреваются члены местных банд, орудующие в этом районе.
Компания-собственник трубопровода заявила, что подобные действия чреваты опасными последствиями для населения, экологии и экономики страны.
Местным жителям рекомендовали не приближаться к поврежденному трубопроводу и воздержаться от использования или употребления воды из местной реки, пока специалисты не проверят качество воды.
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