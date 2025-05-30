В Иркутской области загорелось локомотивное депо

В Иркутской области горит локомотивное депо. Инцидент произошел в городе Тайшет. К этому часу пожарным удалось локализовать возгорание.

«Сотрудники ведомства локализовали пламя на двух тысячах квадратных метрах», - сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

К тушению пламени привлечет пожарный поезд. На месте работают 16 спасателей и семь единиц специальной техники.

Территория возгорания оцеплена, о возможных причинах пожара не сообщается.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.