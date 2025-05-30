МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Иркутской области загорелось локомотивное депо

Огонь удалось локализовать на площади в две тысячи квадратных метров.
Ян Брацкий 2025-05-30 23:47:40
© Фото: Telegram/mchs_official © Видео: Telegram/mchs_official

В Иркутской области горит локомотивное депо. Инцидент произошел в городе Тайшет. К этому часу пожарным удалось локализовать возгорание.

«Сотрудники ведомства локализовали пламя на двух тысячах квадратных метрах», - сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

К тушению пламени привлечет пожарный поезд. На месте работают 16 спасателей и семь единиц специальной техники.

Территория возгорания оцеплена, о возможных причинах пожара не сообщается.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

#пожар #МЧС РФ #Иркутская область #Тайшет #локомотивное депо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Патрон против дрона
2
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
3
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
4
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
5
Вьетнам. Оружие Победы
6
Северный десант
7
Высшая школа ПВО
8
Фрегаты 11356. Россия/Индия
9
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
10
Броневики СВО. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 