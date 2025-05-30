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Чешская учительница получила срок за высказывание об Украине

Учительница Мартина Беднаржова повторила официальную позицию России по Украине на уроке литературы для восьмиклассников.
Ян Брацкий 2025-05-30 02:20:53
© Фото: Belkin Alexey news.ru Global Look Press

Семь месяцев тюрьмы условно получила чешская учительница за то, что осмелилась высказать на уроке пророссийскую позицию по Украине.

Как сообщает портал Česká justice, все произошло на уроке литературы для восьмого класса. Учительница Мартина Беднаржова выказала официальную позицию России по украинскому конфликту и тут же попала в немилость местной Фемиды.

Кроме условного срока ей запретили заниматься педагогической деятельность на три года.

Примечательно, что пражский суд сначала снял с нее все обвинения, однако верховный судья вернул дело на повторное рассмотрение, пишет Life.

Чешская прокуратура настаивала на более суровом наказании. Обвинение строилось на том, что действия педагога могут попасть под статью об отрицании геноцида.

#Украина #чехия #суд #тюрьма #Уголовное дело #учительница
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