Чешская учительница получила срок за высказывание об Украине

Семь месяцев тюрьмы условно получила чешская учительница за то, что осмелилась высказать на уроке пророссийскую позицию по Украине.

Как сообщает портал Česká justice, все произошло на уроке литературы для восьмого класса. Учительница Мартина Беднаржова выказала официальную позицию России по украинскому конфликту и тут же попала в немилость местной Фемиды.

Кроме условного срока ей запретили заниматься педагогической деятельность на три года.

Примечательно, что пражский суд сначала снял с нее все обвинения, однако верховный судья вернул дело на повторное рассмотрение, пишет Life.

Чешская прокуратура настаивала на более суровом наказании. Обвинение строилось на том, что действия педагога могут попасть под статью об отрицании геноцида.