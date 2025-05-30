«Берег - опасное место»: как БПЛА охотятся за лодками ВСУ на Днепре

Расчет как будто налегке. Но с собой у них - все, что нужно. Самое эффективное оружие, как ни странно, помещается в рюкзаке. Оборудование перевозится в разобранном состоянии, потому что очень хрупкое. Так что на месте приходится собирать все практически с нуля.

«Берег - это очень опасное место. Мирных людей здесь практически не осталось. Держим зону ответственности только мы, военнослужащие», - рассказывает оператор БПЛА позывной Вино.

Стартовые площадки для беспилотников прямо на берегу Днепра - большая редкость. Их очень быстро обнаруживают. Но наши расчеты несмотря на это выдвигаются к воде для экстренных вылетов.

Двадцать секунд захватывающего видео. Кадры погони за скоростной лодкой с украинскими диверсантами. Дрон уворачивается от автоматных очередей, повторно заходит на цель. Батарея на исходе. Но последний рывок - и катер настигнут.

«Прежде чем заходить на цель, можно прощупать, посмотреть, с какой стороны можно к нему подойти», - говорит оператор БПЛА с позывным Ник.

Ловить на скорости движущиеся объекты - особое мастерство. Подразделение БПЛА «Барс» чаще всего охотится именно за лодками. Но не пропускают и другие цели.

«Ведение воздушной разведки, недопущение и срыв ротации противника, обнаружение мест расположения противника, орудий, минометов, танков, которые работают, потому что здесь такая артиллерийская дуэль частенько бывает», - перечисляет задачи командир подразделения с позывным Барс.

Пример того, как бить врага его же оружием, - перебрать вражеский дрон по-своему. Сейчас это делают с завязанными глазами в любом «летающем» подразделении. И так же умело обходят помехи, знают самые удобные воздушные коридоры на противоположный берег. Ведь мосты через Днепр разбиты. А акватория - полностью просматривается и простреливается.

В таких условиях каждый день для расчетов наших ударных и разведывательных беспилотников начинается новая битва за воздух.