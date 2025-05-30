Трамп посоветовал Макрону «закрывать двери» после пощечины от жены

Президент США Дональд Трамп посоветовал французскому лидеру Эмманюэлю Макрону и его супруге Брижит не устраивать публичные скандалы.

Главу Белого дома спросили о кадрах, на которых Брижит треплет по лицу президента Франции перед выходом из самолета.

«Убеждайтесь в том, что двери закрыты», - прокомментировал Трамп этот эпизод на пресс-конференции.

Президент США добавил, что говорил с Макроном, и с ним «все в порядке». Трамп назвал супружескую пару Макронов «хорошими людьми» и добавил, что давно знает французского лидера.

«Не в курсе, что там стряслось», - признался он.

Ранее Associated Press опубликовало видео прилета Макрона во Вьетнам. На кадрах виден силуэт президента в самолете, когда его жена быстро подняла руку к его лицу, как будто дав пощечину. После этого французский лидер заявил, что они «просто дурачились».