Нормы габаритов ручной клади «Победы» признали незаконными

Щербинский районный суд Москвы признал незаконными ограничения на габариты ручной клади, которые ввела авиакомпания «Победа». Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Прокуроры провели проверку и установили, что в своих требованиях авиакомпания существенно сократила размеры ручной клади до ширины 4 см. Фактически это не позволяло пассажирам провозить вещи.

Кроме того, «Победа» контролировала размеры вещей, которые по закону не подлежат ограничению. Среди них - портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак, букет цветов и другое.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура пришла к выводу, что авиакомпания злоупотребила правом на определение габаритов ручной клади.

Суд полностью удовлетворил исковое заявление московского прокурора.