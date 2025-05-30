В Москве предотвратили теракт в месте массового скопления людей

В Москве следственные органы расследуют уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщил официальный канал Следственного комитета РФ в своем Telegram-канале.

«В отношении фигуранта по выявленному факту возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», - указало ведомство.

С их слов, подозреваемому предъявили обвинение, и по ходатайству следствия избрана мера пресечения - заключение под стражу.

В процессе поиска в жилище фигуранта изъяли мобильный телефон, при осмотре которого обнаружены переписки с куратором украинских спецслужб с заданием забрать «схрон», который находится в лесопарке на западе Москвы.

Следователи оперативно провели осмотр указанного места в лесопарке, где было обнаружено и изъято СВУ. Известно, что по наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей.

Расследование уголовного дела продолжается.

В ФСБ ранее показали кадры задержания и допроса гражданина России, который планировал устроить взрыв на маршруте парадной колонны 9 мая в Калининграде. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

