Артиллеристы нанесли удар по скоплению боевиков под Красноармейском

Корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер работает в зоне спецоперации, на Красноармейском направлении. Она побывала на позициях артиллеристов, которые нанесли удар по украинским боевикам 122-миллиметровыми снарядами.

«Только что расчет артиллеристов нанес удар по скоплению украинской пехоты примерно в семи километрах от нас. Вот сейчас приходит корректировка, и будет еще один выстрел», - прокомментировала корреспондент.

Командир гаубично-артиллерийской батареи Арсен Алиев отметил, что в основном его расчеты работают по опорным пунктам врага. Достается и легкобронированной технике или группам пехоты.

Алиев добавил, что когда идет попытка наступательных действий со стороны врага, то артиллеристы его батареи наносят быстрые и оперативные удары. Таким образом они не дают закрепиться вражеской пехоте.

Ранее сообщалось, что расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 уничтожил точки запуска FPV-дронов противника в Запорожской области. Также удалось уничтожить украинские склады с боеприпасами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.