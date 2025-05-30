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Игравший 60 часов без перерыва пианист рассказал, как ему это удалось

По его словам, ему удалось подготовиться так, чтобы не отлучаться от игры даже из-за естественных нужд.
Гоар Хачатурян 2025-05-30 10:53:52
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Пианист из Петербурга, игравший в баре на Фонтанке 60 часов без перерыва, перед марафоном практически не ел и не пил, чтобы не было необходимости отвлекаться во время игры. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал сам Руслан Ишдавлетов.

«Перерывов никаких не было. Конечно, на теле это тоже сказывается, и есть болезненные ощущения в спине и в мышцах... В последние часы марафона я съел в сумме шоколадку, чтобы немножко сахара в кровь попало. И воду начал пить только ближе к финалу, чтобы не бегать в туалет», - поделился музыкант.

По его словам, на протяжении 60 часов он не отходил от рояля. Чтобы организм смог перенести испытание без последствий, Ишдавлетов заранее подготовился и учел все необходимые нюансы.

Пианист поделился, что чувствует себя прекрасно и без поддержки друзей и близких он бы с этим испытанием не справился. Он отметил, что марафон стал для него магическим опытом и большую часть его он не помнит.

«В целом это такой магический опыт. На самом деле я мало что помню - все происходило на каком-то другом уровне сознания, в каком-то другом измерении», - сказал артист.

Ранее Руслан Ишдавлетов побил собственный мировой рекорд, отыграв на рояле на протяжении 60 часов без перерыва в петербургском баре. Предыдущий рекорд пианиста составлял 42,5 часа. Возможно, музыкант будет участвовать в марафонах подобного рода в будущем - об этом он пока лишь размышляет.

#Санкт-Петербург #наш эксклюзив #пианист #мировой рекорд
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