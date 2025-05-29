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Мишустин и Мирзиеева обсудили сотрудничество Москвы и Ташкента

Особое внимание стороны уделили обсуждению торгово-экономического сотрудничества, укрепления гуманитарных и культурных связей.
Ян Брацкий 2025-05-29 23:42:08
© Фото: government.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Ташкент - важный и надежный союзник Москвы. Россия искренне дорожит добрососедскими, братскими отношениями. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с помощником президента Узбекистана Саидой Мирзиеевой.

Обсудили двустороннее сотрудничество. По словам главы нашего кабмина, оно затрагивает практически все важные сферы. 

«По правительственной линии мы с моим коллегой Ариповым обеспечиваем скоординированную работу по выполнению стратегических договоренностей, которые достигнуты нашими лидерами. Особое внимание уделяем торгово-экономическому сотрудничеству, укреплению гуманитарных и культурных связей. Сегодня, кстати, 29 мая в Ташкенте состоится торжественный концерт открытие дней российской культуры в Узбекистане», - сказал Мишустин.

Также Михаил Мишустин поблагодарил власти Узбекистана за уважительное отношение к русскому языку. Премьер подчеркнул, что в республике действует самая большая сеть филиалов российских вузов.

В свою очередь, Саида Мирзиеева отметила, что все совместные проекты - результат плодотворной многолетней работы лидеров двух стран. 

«Для нас Москва - любимый город, мы всегда посещаем его. Недавно наш уважаемый президент был на праздновании Дня Победы, поздравляю вас с успешным проведением. Что касается наших отношений, то они на самом большом подъеме на сегодняшний день благодаря нашим лидерам, их отношениям, они оба держат руку на пульсе», - отметила Мирзиеева.

В России Саида Мирзиеева провела ряд встреч. В том числе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 

#Россия #Узбекистан #переговоры #Совет Федерации #правительство РФ #мишустин #Мирзиеева
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