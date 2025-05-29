«Видим вас насквозь»: что Лавров ответил на требование прекратить огонь

В Перми - крупном промышленном центре на границе Европы и Азии - Сергей Лавров начал разговор с экономической повестки. Санкции Запада против России провалились. И российские регионы успешно перестраивают свои торговые, экономические и логистические связи со странами Глобального юга.

Но чтобы эта конструкция работала, нужна прочная система безопасности. Старую, евроатлантическую, Запад, по словам Лаврова, дискредитировал полностью.

«Западные коллеги буквально растоптали взятые на высшем уровне обязательства и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и в рамках Совета «Россия - НАТО». Обязательства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, не допускать военно-политического доминирования в Европе какой-либо страны, группы стран или организаций. Все это было разрушено и натовскими бомбардировками Югославии в 1999 году, и нахрапистой экспансией НАТО, да и Евросоюза, на восток. Экспансией, которая проводилась и проводится в откровенно враждебном по отношению к нам стиле и в нарушение интересов безопасности РФ», - сказал Лавров.

Свое видение новой архитектуры безопасности многополярного мира представили Россия и Китай. Главный принцип обоих проектов - решать любые конфликтные ситуации на континенте поиском и устранением их первопричин.

«Мы не раз подчеркивали, что именно устранение первопричин конфликта - эта задача должна лежать в основе украинского урегулирования, как и всех других сложных проблем с длительной историей. Включая, кстати, и задачу полноценного воссоединения Тайваня с исторической родиной, материковым Китаем», - заявил глава МИД России.

А первопричины украинского конфликта возникли еще 15 лет назад, когда Украина на пару с Грузией сначала попросилась в НАТО. Потом, в 2014-м, при поддержке Запада в Киеве произошел вооруженный захват власти. И в 2015-м, когда Европа предложила минские договоренности, заранее зная, что не собирается их исполнять.

«В очередной раз полная недоговороспособность Евросоюза проявилась в позорной позиции Парижа и Берлина, которые вместе с Киевом саботировали заключенные в 2015 году прежде всего по инициативе России минские договоренности, которые были утверждены Совбезом ООН. А подписанты этих договоренностей - канцлер Меркель, президент Олланд, а с ними и тогдашний глава Украины Порошенко - впоследствии признались, причем с гордостью, что и не собирались выполнять этот документ. А договоренности нужны были исключительно как передышка с целью накачать Украину новыми вооружениями для войны против России.

Если бы Запад отказался от геополитической экспансии на Восток, России не пришлось бы проводить спецоперацию на Украине для защиты своих законных интересов в полном соответствии с принципами Устава ООН и упомянутыми договоренностями на высшем уровне в ОБСЕ, подчеркнул министр.

«Жаль, но жизнь, похоже, ничему не учит наших западных соседей. После начала СВО они продолжили планомерную милитаризацию киевского режима, запретили ему заключать мир на условиях возвращения к нейтральному безблоковому и внеядерному статусу», - напомнил Сергей Лавров.

Теперь, вернувшись, за стол переговоров Киев, а вместе с ним и коллективный Запад во главе с ЕС, снова устраивает провокации. Требует немедленного прекращения огня, при этом не останавливает поставки оружия. А в Берлине и вовсе идут на эскалацию - заявляют о передаче дальнобойных ракет.

«Париж и Берлин под предводительством Макрона и Мерца истерически вместе с Зеленским требуют от нас согласиться на немедленное прекращения огня без каких-либо предварительных условий. Как говорится, спасибо за приглашение, но мы это уже пробовали и видим вас насквозь», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Впрочем, сейчас, по словам Лаврова, страны Европы находятся в слабой позиции. Новая администрация в Вашингтоне прагматично считает деньги. Конфликт на Украине стоит слишком дорого, и американские налогоплательщики больше не хотят это оплачивать.

«Евроатлантическая модель безопасности сегодня дискредитировала себя, поддерживается искусственно и в современных условиях выглядит уже как анахронизм. Кстати, заявления Дональда Трампа и его соратников о том, что гарантировать безопасность Европы должны сами европейцы, на наш взгляд, правильно схватывают суть времени», - отметил Лавров.

Слабость и разобщенность Запада, его неспособность к честному диалогу понимает бо́льшая часть мирового сообщества. Это открывает России и Глобальному Югу пространство для построения справедливой и устойчивой системы отношений, основанной на взаимном уважении и справедливости.