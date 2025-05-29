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Мошенники создали поддельный сайт МВД для кражи данных

Ресурс уже направлен на блокировку, но могут появиться похожие сайты.
Дарья Ситникова 2025-05-29 18:57:33
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Мошенники подделали сайт МВД в целях украсть данные граждан России. Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел.

«Подделка предназначена для получения персональных данных и использования в многокомпонентных мошеннических схемах», - сказано в заявлении.

Ведомство приложило скриншот, на котором видно, что на сайте мошенников есть услуга «приема обращений», где потенциальной жертве нужно указать свои данные.

В МВД сообщили, что ресурс уже направили на блокировку, однако могут появиться другие похожие сайты.

Полиция также порекомендовала внимательно изучать адрес сайта и проверять его на наличие ошибок, это поможет распознать подделку.

Также накануне сдачи Единого государственного экзамена у мошенников появилась новая схема обмана выпускников. Они звонят им, представляясь сотрудниками Минпросвещения или представителями экзаменационных комиссий, и требуют пройти срочную регистрацию на специальном «портале сдачи ЕГЭ».

#в стране и мире #МВД #Мошенники #блокировка #кража данных
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