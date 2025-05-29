Специалист поделилась советами, как спасаться летом от комаров

В теплую погоду комары и прочие мошки-кровососы начинают свою атаку. Известный энтомолог, доктор биологических наук Марина Кривошеина, работающая старшим научным сотрудником лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, рассказала в материале aif.ru, как защищаться от насекомых и что делать, если они сильно покусали.

Специалист посоветовала приобрести антимоскитные костюмы из сетки, у которых есть специальные резинки на запястьях, щиколотках и поясе для того, чтобы кровососы не пробрались к телу. Помимо этого, есть специальные сетки Павловского, разработанные советским энтомологом и паразитологом, которые способны защитить от укусов голову и шею. В настоящее время также выпускают сетки-накомарники, которые лучше надевать поверх шляпы с полями или бейсболки.

Все защитные средства нужно опрыскивать репеллентами для отпугивания насекомых. Наносить эти вещества на кожу не стоит, ими брызгают именно одежду. Это делают из-за того, что кровососы лучше чуют их на ткани. Кроме этого, двукрылые не способны ее прокалывать, поэтому защитит любая одежда. Однако не стоит забывать, что они могут заползать за воротник, манжеты и так далее. Лучше всего, чтобы они плотно прилегали к телу.

Кривошеина уточнила, что зуд и отек от укусов могут снять мази и гели от аллергии с диметинденом. Помимо них, еще иногда используют гормональные кремы и мази с кортикостероидами. Однако с ними стоит быть осторожнее, так как у гормональных средств всегда есть побочные действия, их передозировка недопустима. Следовательно, когда укусов много, ими лучше не пользоваться.

Если двукрылые сильно покусали, то можно выпить любые таблетки с антигистаминами, которые лечат аллергию. Эти препараты имеют сходство с мазями и гелями с диметинденом, о которых говорилось выше. Не стоит забывать, что у антигистаминов есть универсальные эффекты - они ослабляют зуд, а также уменьшают отек и воспаление, независимо от их причины. Все эти признаки присутствуют как при аллергии, так и при укусах насекомых.