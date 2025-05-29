В ГД предложили компенсировать 13-й зарплатой затраты в служебных целях

Вопрос о том, как компенсировать работникам затраты на использование личных телефонов и другой техники, можно решить введением системы 13-й зарплаты. Об этом заявил «Звезде» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Сегодня в Госдуме зарегистрировали законопроект, предлагающий ввести компенсации для работников при использовании личного оборудования в служебных целях. Соответствующий документ размещен в базе ГД.

«Мы предлагаем адекватно компенсировать затраты, связанные с тем, что после пандемии многие до сих пор работают удаленно и в целом на самом деле приличные деньги экономят компаниям... Я думаю, что можно решить этот вопрос 13-й зарплатой - сотрудник отработал полноценно год, и с 13-й зарплаты ему компенсировали все затраты», - сказал депутат.

Свинцов привел в пример затраты работников на пользование мобильным телефоном и сотовой связью. Так, предположил он, на расходы может уходить около 20 тысяч рублей в год.

Более того, мобильные телефоны имеют свойство изнашиваться и ломаться - на их замену сотрудник тоже тратит деньги. И все это, по мнению депутата, должно отражаться на зарплатах.