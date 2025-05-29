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Огонь начал подступать к детсаду и школе в поселке в Хабаровском крае

Пожарные привлекли авиаразведку и продолжают работу.
Дарья Ситникова 2025-05-29 17:00:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Хабаровском крае в поселке Этыркэн пожар начал постепенно подступать к детскому саду, школе и домам. Об этом рассказала местная жительница телеканалу «Звезда».

«На данный момент вот что ясно - это детский сад, это школа, за школой жилая улица. Вон оно возгорание, оно полыхает», - прокомментировала девушка на видео.

Эти кадры засняли люди в 23.00 по местному времени (16.00 мск). Можно заметить, как пламя разбушевалось, а сам поселок охватывает облако дыма.

В МЧС по региону этим утром сообщили, что им удалось защитить населенный пункт от лесного пожара. Обстановка остается сложной из-за сильного ветра. Известно, что пожарные привлекли авиаразведку и продолжают свою работу.

#пожар #школа #Хабаровский край #МЧС #Детский сад #наш эксклюзив #этыркэн #жилая улица
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