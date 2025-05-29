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В Нидерландах барсуки помешали военным в строительстве склада боеприпасов

Согласно экологическому исследованию, заповедник - худшее место для строительства со стороны сохранения природы.
Дарья Ситникова 2025-05-29 15:59:59
© Фото: IMAGORalf Kistowski, www.imago-images.de, Global Look Press

Министерство обороны Нидерландов рассматривает строительство крупного склада боеприпасов, но появились серьезные юридические и экологические препятствия, часть плана затрагивает охраняемую территорию заповедника. Об этом сообщил телеканал RTV Oost.

Сам же участок находится в центре охраняемой природной зоны заповедника Стафорст и включает места обитания редких животных, которые охраняются законом, в том числе барсуки. На территории были найдены несколько их поселений.

Экологическое исследование показало, что заповедник - худшее место для строительства со стороны сохранения природы. Территория входит в состав Природной сети Нидерландов (NNN).

Эколог Марк Зекхейс объяснил, что барсуки привязываются к одному месту и живут на нем семьями, и только в крайних случаях самостоятельно покидают место обитания. Чтобы их переселить, нужно создать новую среду с такими же условиями, а это сложно и технически, и экологически.

Если Минобороны нарушит правила, то экологи могут подать в суд, может даже дойти до обращения в Государственный совет. Как минимум, им придется компенсировать нанесенный ущерб природе. Проект нельзя реализовать в его первоначальном виде без доработок, так как его могут признать незаконным.

#строительство #Животные #барсуки #склад боеприпасов #министерство обороны нидерландов
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