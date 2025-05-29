Лукашенко указал на исторический максимум гибели скота в Белоруссии

В Белоруссии гибель скота достигла исторического максимума, виновные в этом должны понести уголовную ответственность. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с правительством.

«О чем говорит статистика? Падеж скота достиг исторического максимума», - заявил он.

Белорусский лидер указал, что председатель комитета госконтроля и генеральный прокурор должны будут доложить, сколько посадили в тюрьму за падеж скота.

«Я, как человек деревенский... и работавший в сельском хозяйстве, не понимаю, как можно допустить гибель маленьких деток-теляток», - добавил президент.

Лукашенко также выразил свое недовольство из-за того, что районные ветврачи, вместо того чтобы лечить, профилактировать животных, обсуждают с коллегами в хозяйствах, как скрыть этот падеж. Со слов главы Белоруссии, это недопустимо, за такие проступки нужно нести уголовную ответственность.

Белорусский лидер ранее призвал вырастить столько картошки, чтобы хватило и самой республике, и России. По его словам, нужно «помочь братьям-россиянам».