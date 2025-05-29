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Песков назвал вопиющей ситуацию с угрозами в адрес семьи Мединского

Сейчас главное, чтобы соответствующие службы определили, откуда исходят эти угрозы, добавил Песков.
Ирина Егорова 2025-05-29 12:52:25
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «вопиющей и совершенно невиданной историей» ситуацию с угрозами, которые поступают семье помощника президента и главе российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского.

«Если источником этих угроз является Украина, киевский режим, ситуация более чем вопиющая. Угрозы поступают непосредственно не главному переговорщику, а его семье. Сейчас очень важно, чтобы наши соответствующие службы определили, откуда исходят эти угрозы», - заявил Песков журналистам.

Следователи считают, что Мединскому и его семье поступают угрозы, предположительно, со стороны украинских радикалов. Вопросом по установлению причастных лиц занялись сотрудники СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

#в стране и мире #Киев #переговоры #Дмитрий Песков #владимир мединский #угрозы
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