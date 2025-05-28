Косачев: решение лишить Венгрию права голоса будет смертельным для ЕС

У Евросоюза нет ни малейшего повода лишать Венгрию права голоса, обвиняя государство в нарушении принципа верховенства права. Если какие-то европейские ценности и преданы, то преданы они не Венгрией, а другими членами ЕС. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

«Это решение будет смертельным для Европейского союза. В правилах процедуры ЕС действительно существует статья, которая позволяет приостанавливать право голоса государства-члена в случае, если оно уходит от европейских ценностей ЕС и нарушает принцип верховенства права. С моей точки зрения, нет ни одного повода предъявлять подобного рода претензии Венгрии», - прокомментировал сенатор.

Венгрия, наоборот, ставит вопрос о том, чтобы верховенство права сохранялось и в масштабах всего Европейского союза. Однако ей в этом отказывают, объяснил он.

От европейских ценностей, считает Косачев, уходят другие члены ЕС. Так, Евросоюз сначала закрыл глаза на нарушение прав человека в странах Прибалтики, а потом и на националистические настроения киевского режима.

«И когда то же самое стало происходить в гигантских масштабах на территории Украины, Европейскому союзу пришлось, простите за выражение, "заткнуться в тряпочку". Иначе им надо было бы отыгрывать назад и в своих предыдущих оценках и действиях. Поэтому европейские ценности преданы Евросоюзом уже пару десятилетий назад», - сказал зампред Совета Федерации РФ.

С тех пор существенным образом в ЕС закрепилась «палочная дисциплина», и если Венгрия пострадает сегодня, то это будет ее проявлением, а не демонстрацией приверженности общим европейским ценностям, заключил Косачев.

Напомним, Совет Евросоюза объявил о намерении лишить Венгрию права голоса. Министры по делам ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить проблемы Будапешта с верховенством права и демократией. Сообщается, что в случае принятия санкций они будут действовать до устранения Венгрией нарушений.