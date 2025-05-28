Воробьев сообщил, что в Подмосковье за ночь сбили 42 беспилотника

Средства противовоздушной обороны к утру 28 мая сбили в Московской области 42 украинских беспилотника в 12 муниципалитетах, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В результате ночной атаки в Чехове (село Троицкое) повреждены три жилых дома. Губернатор поделился кадрами, на которых видно сгоревший дом и обломки дрона украинских боевиков.

«Самое главное - никто из жителей не пострадал», - уточнил Воробьев.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, пострадавшим будут оказаны помощь и поддержка, заверил губернатор Подмосковья.

Как минимум 33 дрона атаковали этой ночью Московский регион, ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Средства ПВО работали в Раменском, Троицке, Подольске и Зеленограде. На фоне атаки БПЛА приостанавливали работу аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, они уже возобновили прием и отправку рейсов.