Трамп заявил, что не хочет санкциями навредить переговорам по Украине

Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции против России ради урегулирования конфликта на Украине. Об этом американский президент сказал журналистам в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома, по его словам, считает, что близок к сделке, и не хочет все испортить.

«И поверьте, я куда жестче тех, о ком вы говорите», - сказал Трамп.

Так он ответил на вопросы о том, что его удерживает от новых жестких ограничений по отношению к Москве.

Ранее Wall Street Journal написала, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе.

А по данным The New York Times, президент США резко раскритиковал российского коллегу Владимира Путина, но пока отказался присоединиться к Европе с ее новыми санкциями.