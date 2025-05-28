МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил, что не хочет санкциями навредить переговорам по Украине

Глава Белого дома, по его словам, считает, что близок к сделке.
Владимир Рубанов 2025-05-28 23:02:58
© Фото: CNP AdMedia, Global Look Press

Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции против России ради урегулирования конфликта на Украине. Об этом американский президент сказал журналистам в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома, по его словам, считает, что близок к сделке, и не хочет все испортить.

«И поверьте, я куда жестче тех, о ком вы говорите», - сказал Трамп.

Так он ответил на вопросы о том, что его удерживает от новых жестких ограничений по отношению к Москве.

Ранее Wall Street Journal написала, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе.

А по данным The New York Times, президент США резко раскритиковал российского коллегу Владимира Путина, но пока отказался присоединиться к Европе с ее новыми санкциями.

#Украина #сша #Дональд Трамп #санкции #переговоры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Патрон против дрона
2
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
3
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
4
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
5
Вьетнам. Оружие Победы
6
Северный десант
7
Высшая школа ПВО
8
Фрегаты 11356. Россия/Индия
9
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
10
Броневики СВО. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 