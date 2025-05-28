Ускользающий дальнобой: о чем договорился Зеленский в Берлине

Берлин расстилает перед Зеленским ковровые дорожки в аэропорту и в здании центрального аппарата канцлера ФРГ. А сам Фридрих Мерц расплывается в улыбке перед главой киевского режима. В составе украинской делегации - руководитель офиса Зеленского Ермак и министр иностранных дел Сибига. Вероятно, они обрисуют немецкой стороне свою версию ведения переговоров с Москвой. С ними - министр обороны Умеров, а значит - тема оружия станет приоритетной в диалоге. Что по итогу и подтвердилось на совместной пресс конференции.

«Сегодня министры обороны Германии и Украины подпишут соглашение по системам вооружения большой дальности украинского производства. Ограничений на радиус действия оружия не будет. Таким образом, Украина может полностью защитить себя, в том числе атакуя военные цели за пределами своей территории», - заявил федеральный канцлер ФРГ.

До этого Мерц сделал заявление о поставках дальнобойного немецкого оружия, и это вызвало небывалый резонанс. Потом его заму пришлось оправдываться и опровергать информацию. Теперь - сказал, что Германия готова финансировать ракетные комплексы украинского производства.

«Сегодня мы получили подтверждение о намерении двух министров обороны более тесно сотрудничать в этой области. Мы также хотим наладить совместное производство. И мы не будем обсуждать детали публично, но активизируем наше сотрудничество», - заявил Мерц.

Зеленский на пресс конференции заявил о том, что министр обороны Умеров позвонил Владимиру Мединскому, чтобы узнать, готов ли российский проект меморандума. Так и было, правда, с точностью до наоборот. Владимир Мединский раскрыл все подробности.

«Прокомментирую. Все "почти так". Умерову позвонил сегодня я сам и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами - перечнем условий для прекращения боевых действий. Подчеркну: там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по возможному прекращению огня. Украинская сторона пошла совещаться. Видимо, совещание затянулось. Ждем подтверждения и готовы в обозначенную нами дату - в ближайшие дни - лично встретиться и начать работать. В интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней», - написал помощник президента России.

Тем временем в Вашингтоне готовятся к визиту нового главы немецкого МИДа Йоханна Вадефуля. Юрист по образованию строил отнюдь не дипломатическую карьеру. На посту депутата бундестага трудился в Комитете по труду и социальным вопросам. И лишь после этого перешел в комитет по иностранным делам. Занимался темами Ближнего Востока, арабских государств, затем в нагрузку достались страны СНГ - в общем, экспресс-экскурс в международные дела. А рабочие отношения тесно выстраивал с Урсулой фон дер Ляйен. И неудивительно, что позиция нынешнего главы МИД нисколько не отличается от той, что ежедневно озвучивается с трибун Европарламента.

Перед поездкой в Штаты Вадефуль делает глубокий реверанс в адрес американцев. В заявлении прямо говорит о зависимости ФРГ от Вашингтона, буквально вбрасывает нужные для Трампа идеи о свободной торговле и переносе немецкого производства на территорию США. В общем - подготовился на «отлично».

«Мои переговоры в Вашингтоне будут сосредоточены на наших общих целях: мы хотим немедленного прекращения огня и заключения прочного мира. Для того чтобы Путин наконец сел за стол переговоров и Россия наконец вступила в серьезные переговоры, мы должны сохранять давление. Мы, европейцы, продолжим ужесточать санкции, и Конгресс США также готов ввести новые санкции», - заявил Вадефуль.

В Госдепартаменте США впроброс звучат разные заявления: сначала говорят о продолжении прямых переговоров с Москвой, затем - о готовности оказывать давление на Россию. Все это кажется пока лишь изучением общественной реакции как внутри, так и за пределами Штатов.

«Мы сохраняем наши санкции в отношении России, и они наносят ей вред. Этот законопроект, независимо от того, что может сделать сенат, показывает нашу готовность действовать быстро. Америка готова оказать максимальное давление на Россию. И у президента есть много инструментов для этого», - заявила пресс-секретарь государственного департамента США Тэмми Брюс.

Российско-американские контакты, в том числе и по украинской тематике, продолжаются. Об этом сегодня заявили в Кремле. Дмитрий Песков также отметил и возможность встречи Путина и Зеленского. Однако для того чтобы она состоялась, нужна серьезная подготовительная работа.

«Такая встреча должна быть итогом договоренностей двух делегаций. Скоро станут известны проекты двух меморандумов, которые с двух сторон предоставлены, и речь зайдет о следующем раунде переговоров. Для того чтобы обсудить перечень условий для временного перемирия, для прекращения огня, как раз и готовится позиционный документ. А пока СВО продолжается», - сказал представитель Кремля.

Работа над российским проектом меморандума завершена, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Москва готова провести второй раунд переговоров с Киевом в Стамбуле 2 июня.