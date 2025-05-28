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В Москве отправили под стражу отнявших у курьера 127 млн рублей

Дело возбуждено по статье «грабеж, совершенный с примирением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере».
Владимир Рубанов 2025-05-28 21:50:29
© Фото: Telegram/moscowproc © Видео: Telegram/moscowproc

Суд в Москве отправил под стражу двоих фигурантов уголовного дела о грабеже в Москва-сити. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Тогда у курьера отняли 127 млн рублей.

В материалах дела сказано, что вечером 25 мая молодые люди 1993 и 1997 года рождения вместе с сообщниками напали на курьера у северного входа башни «Империя» на Пресненской набережной. Курьера побили и вырвали у него чемодан, в котором он перевозил деньги.

После этого налетчики уехали с места преступления. Подозреваемых задерживали со стрельбой в ЖК «Спортивный квартал» в Новой Москве. Они пытались оказать сопротивление.

Задержанным предъявлено обвинение по статье «грабеж, совершенный с примирением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере».

#Москва #стрельба #Задержание #суд #курьер #Уголовное дело #грабеж #москва-сити
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