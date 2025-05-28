Резня в Байкальске: что известно о громком убийстве подростков

Компания подростов отдыхала на даче по случаю дня рождения. Литры самых разных крепких напитков, на закуску лапша быстрого приготовления и чипсы. Но вечеринка закончилась поножовщиной. Деталями этого происшествия шокирована вся страна. После случившего в Байкальске объявили трехдневный траур.

Сначала появились кадры сгоревшего дома - это было частное строение в СНТ. Там отдыхали 14 школьников. На месте следователи обнаружили тела пятерых, но как выяснилось позже четверо из них погибли не в результате пожара, а от рук своего приятеля. Один из подростков набросился на спящих друзей с ножом.

«Моя сестра проснулась от того, что к ней зашел мальчик в помещение. И он хрипел. Потом залетел человек с ножом и начал его резать. Все случилось из-за неразделенной любви подростка», - рассказал брат пострадавшей Даниил.

Некоторые пытались отбиваться, но все равно стали жертвами. Есть и те, кому посчастливилось сбежать от этой поножовщины. Одна из девочек претворилась мертвой, сообщила обо всем в полицию. И когда убийца понял, что отступать некуда, включил газ и поджог дом.

Пятерым школьникам жизнь спасли их родители, которые запретили им оставаться в этом доме с ночевкой. Четверо пострадавших с колото-резаными ранами остаются в больнице. Кого-то уже прооперировали.

В какой момент алкогольная вечеринка вышла из-под контроля - еще предстоит выяснить. По одной из версий причиной агрессии мог стать отказ одной из девочек в близости. Об этом говорят сами дети.

Сейчас следователи и криминалисты уже завершили работу на месте трагедии. Улики изъяли. В Иркутск вылетели министры здравоохранения, образования и социальных взаимоотношений с командой психологов. В Байкальском городском поселении объявлен трехдневный траур.

Кроме того, по факту приобретения алкогольной продукции для несовершеннолетних следователями СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий).

Следователи устанавливают причастных лиц, действиям которых будет дана правовая оценка.