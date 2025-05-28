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Мерц прервал выступление Зеленского из-за проблем с переводом

Немецкий канцлер отшутился, сказав, что во всем виноваты их современные технологии.
Дарья Ситникова 2025-05-28 18:52:12
© Фото: Kira Hofmann, Photothek Media Lab, Global Look Press

На пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Фридрих Мерц прервал речь Зеленского, сказав, что не слышит переводчика в наушниках. Об этом сообщило издание The Guardian, которое транслировало мероприятие.

«У вас нет перевода? Все еще? А сейчас?» - уточнил глава киевского режима.

Зеленский начал выступление на украинском языке после слов Мерца, но тот почти сразу его остановил.

Канцлер ФРГ пошутил, заявив, что сейчас во всем виноваты современные немецкие технологии. Через несколько секунд технические неполадки устранили.

На конференции глава немецкого правительства также пообещал сделать все, чтобы газопровод «Северный поток - 2» не был запущен. Кроме этого, он напомнил, что при поставках оружия в Киев больше нет ограничений на дальность его применения.

Берлин хочет профинансировать разработку Украиной собственного дальнобойного оружия. Министерство обороны Германии подпишет меморандум об этом.

#Берлин #Украина #Зеленский #Фридрих Мерц #пресс-конференция
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