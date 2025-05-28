Мощный пожар разгорелся на строительном рынке в Солнечногорске

В подмосковном Солнечногорске на Промышленной улице тушат строительный рынок. Площадь пожара уже достигла 2 100 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Десять человек вышли на свежий воздух сами. Информация о пострадавших не поступала.

На данный момент на месте работают более 60 спасателей и 18 пожарных машин. Солнечногорская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.

По предварительной информации, причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем либо аварийный режим работы электрооборудования. Точные данные появятся после осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.

По информации местных жителей, на территории есть склады с краской и другими горючими материалами. Густой дым можно увидеть из многих районов города.