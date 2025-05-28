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Шойгу отметил нежелание Додика подчиняться неоколониальным стратегам

Москва рассматривает вынесенный Додику приговор как элемент кампании против сербского народа в целом.
Владимир Рубанов 2025-05-28 17:29:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Нежелание президента Милорада Додика подчиниться мешает западным неоколониальным стратегам добиться своего в Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с ним.

Секретарь Совбеза отметил, что Москва рассматривает вынесенный Додику приговор как элемент развернутой кампании против сербского народа в целом.

«Продолжим поддерживать Республику Сербскую. Нацелены на всемерное содействие ее развитию», - сказал Сергей Шойгу.

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины принимает участие в 13-й встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Додик обсудил с Шойгу развитие стратегических отношений, глобальные проблемы и значение органов ООН.

Стороны подтвердили реализацию всех договоренностей. Додик отметил, что Россия была вынуждена начать операцию и сделала это оправданно.

Ранее суд Боснии и Герцеговины в Сараево признал Милорада Додика виновным в неподчинении решениям не утвержденного ООН «высокого представителя по Боснии и Герцеговине» Кристиана Шмидта. Президента заочно приговорили к году тюрьмы и шестилетнему запрету на госслужбу за подрыв конституционного порядка.

Позже сообщалось, что власти Боснии и Герцеговины направили в Интерпол запрос на объявление лидера боснийских сербов в международный розыск. Однако Интерпол отклонил его.

#в стране и мире #Сергей Шойгу #ООН #босния и герцеговина #суд #Интерпол #Республика Сербская #Милорад Додик
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